Fiumicino, ancora sole e mare: oggi festa al Castello di Porto con la “mini sagra” del pesce

Alla vigilia delle celebrazioni per Sant’Ippolito, spiagge ancora frequentate e tanti eventi in città. A Porto visite all’Episcopio, Messa, stand gastronomici e spettacolo. Domani la tradizionale processione per il patrono

di Dario Nottola

Ancora sole, mare e una “mini sagra” del pesce, insieme alla festa al Castello di Porto, oggi a Fiumicino alla vigilia delle celebrazioni per Sant’Ippolito.

Temperatura gradevole, mare piatto e più cristallino, come spesso accade in questo periodo, e qualche nuvola. Alla vigilia della Festa di Sant’Ippolito — domani uffici comunali e scuole resteranno chiusi — Fiumicino sta vivendo una domenica caratterizzata da diverse presenze ancora in spiaggia, con gli irriducibili della tintarella, e da numerosi eventi.

Una domenica particolare anche perché oggi, 4 ottobre, si celebra nuovamente San Francesco d’Assisi come festa nazionale, dopo 49 anni.

Molte persone sono a passeggio già dal mattino su via Torre Clementina, dove è in corso la seconda giornata dell’evento “Mondo in Fiera”.

All’Episcopio di Porto, oggi la Pro Loco di Fiumicino festeggia il patrono. Dalle 16 alle 17 è prevista una visita guidata al Palazzo Vescovile dell’Episcopio; alle 18 sarà celebrata la Santa Messa e, dalle 19, apriranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile degustare una frittura di pesce. In chiusura è previsto uno spettacolo di intrattenimento della MTDA.

Domani pomeriggio, 5 ottobre, a partire dalle 17.30, in occasione della festa del patrono di Fiumicino, Sant’Ippolito, si rinnoverà come ogni anno l’antica tradizione con la celebrazione presieduta dal vescovo della Diocesi di Porto-Santa Rufina, Gianrico Ruzza.

Si partirà dalla Basilica di Sant’Ippolito e, dopo la rievocazione della passione del Santo, prenderà il via la processione, che si concluderà nella chiesa di Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, a Isola Sacra, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Sarà inoltre possibile visitare il complesso della Basilica paleocristiana di Sant’Ippolito, in via Redipuglia, dalle 11.30 alle 18.45.

(Foto di Fabio Diodato)