Fiumicino, al Parco Agorà l’evento “Mama Africa”

Dibattiti, mercatini ed attività per famiglie sul tema dell’essere donna e madre in Africa



di Dario Nottola

Il Parco Agorà a Fiumicino, in via del Faro 240, riqualificato e gestito dall’Associazione Saifo, sempre più aperto alla cittadinanza ed alle iniziative pubbliche e sociali. Dopo il rinvio della settimana scorsa, domenica 17 maggio, dalle 10 al tardo pomeriggio, presso il Parco cittadino, si svolgerà l’evento “Mama Africa – essere donna e madre in Africa”, promosso dall’associazione Africa Sottosopra. Un viaggio tra storie, emozioni ed identità: l’iniziativa propone una maggiore consapevolezza ed il desiderio di costruire ponti tra culture, rendendo le esperienze personali patrimonio condiviso nella complessità di essere donna e madre.

Il tutto in continuità con la Festa della Mamma, vista l’attività di volontariato che da anni svolge Africa Sottosopra presso il Malawi; sarà quindi una giornata dedicata al significato di essere donna e madre in Africa.

Ci sarà un dibattito a più voci con diverse organizzazioni di volontariato che si confronteranno sulle loro reciproche esperienze sul ruolo delle donne in Africa, ma anche un intrattenimento per i bambini, mercatini e l’organizzazione di un’area picnic per le famiglie che vorranno intrattenersi per la parte pomeridiana. Insomma, una iniziativa che vuol far riflettere, ma anche intrattenere. È poi intenzione di SAIFO, a partire da questa iniziativa, rendere il Parco Agorà anche un luogo di incontro fra culture diverse che comunque lavorano per la pace e la cooperazione.