Festa della Mamma, a Fiumicino due giornate dedicate alla raccolta sangue

Fratres e “L’Arcobaleno di Ale” insieme per promuovere la cultura della donazione nel weekend del 9 e 10 maggio

di Fernanda De Nitto

Il Gruppo Fratres di Fiumicino Donatori di Sangue, ha organizzato due iniziative dedicate alla donazione sangue. La prima si svolgerà nella mattinata di sabato 9 maggio presso il poliambulatorio Asl RM3 di Via Coni Zugna, 173.

Mentre in occasione della Festa della Mamma, per la mattinata di domenica 10 maggio, si terrà una raccolta speciale di sangue, organizzata in collaborazione con l’Associazione “L’Arcobaleno di Ale”, presso il parco Alessandro Ceccarelli di Via Vistola. Nel Parco di Fiumicino sarà presente per tutta la mattina, a partire dalle ore 7.30, sulla base delle prenotazioni giunte all’Associazione, l’autoemoteca.

Coloro che sono interessati a donare possono prenotare al numero 377/5448132, mandando un messaggio whatsapp. Per l’occasione a tutte le mamme donatrici sarà distribuito un piccolo dono ed un omaggio floreale a ringraziamento dell’importante gesto d’amore.

“L’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione nei confronti della donazione sangue promossa dal Gruppo Fratres di Fiumicino, è giunta alla sua nona edizione – afferma il Presidente del Gruppo Fratres Fiumicino, Roberta Zoppo – La donazione del sangue è, infatti, un atto di generosità speciale di chi cura la propria salute per poterla offrire anche al prossimo, donando speranza e vita. La giornata, dedicata alla donazione, sarà, altresì, occasione per sensibilizzare i cittadini sulla cultura del dono, offrendo agli interessati un momento conviviale ed un caffè insieme, nella conoscenza della ricerca e dell’utilizzo del sangue e dei suoi derivati, favorendone il buon uso”.

“Anche quest’anno sono felice di accogliere l’associazione Fratres presso il Parco Alessandro Ceccarelli e ringrazio Roberta Zoppo per riservare il nostro angolo di Paradiso, alla raccolta di sangue. Un gesto di puro amore e altruismo. – dichiara Immacolata Mugnano ‘Mamma Imma’, Presidentessa dell’Associazione L’Arcobaleno di Ale – In questo giorno speciale non posso non riservare un pensiero a tutte le mamme, alla mia che mi guarda dal cielo e a chi come me divide il proprio amore di mamma tra cielo e terra. Donare il sangue fa bene due volte, a chi lo dona e a chi lo riceve!! Buona festa della mamma”.