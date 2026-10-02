Emergenze e sicurezza, Fiumicino cerca nuovi volontari per la Protezione civile

Pubblicato l’avviso del Comune per una convenzione biennale, rinnovabile per un altro anno. Tra le attività richieste monitoraggio del territorio, impiego di droni, assistenza alla popolazione e antincendio boschivo
di Dario Nottola
Il Comune di Fiumicino ha pubblicato un avviso pubblico per selezionare fino a un massimo di tre Organizzazioni di Volontariato di protezione civile da inserire nel sistema operativo comunale.
L’obiettivo è arrivare alla stipula di una convenzione della durata di due anni, a partire dalla data di attivazione, con la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Le organizzazioni individuate entreranno così a supporto del Servizio comunale di Protezione civile, contribuendo alle attività ordinarie, di prevenzione e di gestione delle emergenze.
Le associazioni interessate dovranno garantire la propria disponibilità operativa e dimostrare di possedere i requisiti tecnico-organizzativi richiesti. Tra i compiti previsti figurano l’assistenza e l’informazione alla popolazione, le attività formative rivolte ai cittadini e il supporto in occasione di eventi programmati dall’Amministrazione comunale o di situazioni emergenziali.
Particolare rilievo viene attribuito alle attività di monitoraggio e presidio del territorio, anche attraverso l’utilizzo di droni, nelle fasi di attenzione, preallarme e allarme. Le organizzazioni potranno inoltre essere chiamate a collaborare nella gestione delle aree di attesa per la popolazione, nell’assistenza all’interno di strutture o zone delimitate e interdette e nelle prime attività di messa in sicurezza e delimitazione delle aree a rischio.
Tra gli interventi previsti rientrano anche le attività di antincendio boschivo e di interfaccia, oltre alle operazioni di prevenzione attraverso il pattugliamento del territorio, anche con mezzi aerei a pilotaggio remoto.
La scelta del Comune è legata alle caratteristiche e alle vulnerabilità di un territorio particolarmente esteso e complesso. Fiumicino presenta infatti criticità di natura idraulica e idrogeologica dovute alla presenza di corsi d’acqua, aree costiere e zone soggette ad allagamenti, condizioni che rendono necessaria una capacità di risposta rapida e strutturata in caso di eventi calamitosi.
A queste si aggiunge il rischio di incendi boschivi, soprattutto nelle aree naturali e nelle pinete della fascia litoranea, oltre ai possibili scenari di emergenza connessi alla presenza dell’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” e delle principali infrastrutture logistiche e viarie di rilevanza nazionale presenti sul territorio.
Un altro elemento determinante è rappresentato dall’estensione del Comune, suddiviso in numerose frazioni e località anche molto distanti tra loro. Da qui l’esigenza di poter contare su una rete di volontariato diffusa e capillare, in grado di intervenire contemporaneamente in più zone e di operare in maniera coordinata.
A incidere è inoltre la presenza di una consistente popolazione residente e fluttuante, che aumenta sensibilmente durante il periodo estivo per effetto dei flussi turistici, facendo crescere di conseguenza anche la domanda potenziale di intervento.
L’obiettivo dell’Amministrazione è quindi assicurare la continuità operativa del Centro Operativo Comunale e di tutte le attività previste dal Piano comunale di Protezione civile, anche in caso di emergenze prolungate, attraverso il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato adeguatamente formate, strutturate e riconosciute secondo la normativa vigente.