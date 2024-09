Dall’Associazione Pesce Luna la “Spesa Solidale”

L’incasso della “Festa di Quartiere” per i meno fortunati del nostro territorio

di Alessandra Zauli

“Spesa solidale” a questo scopo verrà destinato l’incasso della “Festa di Quartiere”, organizzata dall’associazione “Pesce Luna”, presso il parco pubblico Giancarlo Bozzetto di Fiumicino dal 16 al 26 agosto.

La “Festa di Quartiere”, da qualche anno diventata un appuntamento imperdibile della nostra estate fiumicinese, anche quest’anno ha avuto una grandissima partecipazione, complici la musica, l’allegria e l’ottimo cibo cucinato dai volontari.

L’incasso, come deciso dai volontari dell’associazione, verrà utilizzato per una “spesa solidale” destinata ai meno fortunati del nostro territorio. Non solo cibo ma anche materiale scolastico e beni di prima necessità.

Dopo aver acquistato la spesa, i volontari provvederanno alla loro distruzione, grazie anche alla collaborazione con le associazioni del territorio che si occupano di questa attività.

Sabato 14 e domenica 15 settembre i “ragazzi” dell’Associazione “Pesce Luna” ci aspettano, presso il parco pubblico “Giancarlo Bozzetto” di Fiumicino, del quale si prendono cura da sempre in modo eccelso, per iniziare a salutare insieme l’estate che volge al termine, con cibo ed intrattenimento all’insegna della condivisione.