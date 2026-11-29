Blue Economy, i Porti di Roma puntano sui giovani: arriva l’App per la formazione e il lavoro

Nasce il Blue Med Academy Network, l’hub formativo per i ragazzi di Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta. Come orientarsi tra i percorsi professionali legati al mare, alla portualità, alla logistica e alla crocieristica, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra formazione e assunzioni

di Dario Nottola

I Porti di Roma lanciano, per i giovani di Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta, un’App dedicata alla formazione professionale. Con un’applicazione accessibile dal cellulare, i giovani, in cerca di lavoro, potranno trovare tutte le proposte formative sul mercato della Blue Economy.

E’ il cuore del “Blue Med Academy Network”, l’innovativo l’hub formativo dei Porti di Roma dedicato alle professioni del mare, della portualità, della logistica, del trasporto marittimo, della crocieristica, che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha presentato ufficialmente al porto di Civitavecchia, davanti ad una platea di rappresentanti istituzionali, presenti per Fiumicino l’assessore Stefano Costa e il Presidente di Pesca Romana, Gennaro Del Prete, armatori ed imprenditori: l’occasione è stato il “Blue Med Event – Formazione e lavoro nella Blue Economy”.

𝗜𝗹 𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼. È 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶. Su una nave c’è chi la comanda, chi cucina, chi accoglie, chi tiene accesi i motori, chi la tiene al sicuro. Una città intera che lavora, giorno e notte. L’industria del mare cerca ragazzi preparati. E noi abbiamo deciso di formarli. Abbiamo quindi raccontato Blue Med Academy Network, l’hub della formazione dei porti di Roma e del Lazio. Una vera rete con armatori, Marina Militare, Capitaneria di Porto, università, ITS e grandi aziende italiane. E siamo solo all’inizio, per far incontrare l’offerta con la domanda – ha spiegato Latrofa – Siamo partiti da un’idea semplice: i grandi armatori hanno bisogno di persone che svolgano quel lavoro. Saranno loro a dirci quali professioni servono a bordo delle navi, e noi faremo in modo di incrociare con gli enti formativi la formazione giusta”.

“Ai ragazzi di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta e di tutto il Lazio racconteremo in modo semplice, con un’applicazione accessibile dal cellulare, tutte le proposte formative sul mercato. Perché alla fine del percorso – ha spiegato – i grandi armatori possano firmare dei contratti di lavoro. Il primo obiettivo è il primo contratto firmato. Quando lo vedrò sarò davvero soddisfatto: è un percorso che partito da un anno, ora vive un giorno importante e presto speriamo darà frutti concreti. Non cerchiamo chi sa già tutto, cerchiamo chi ha voglia di imparare. È un network aperto: è un punto di partenza, domani altri porti e altre realtà”.