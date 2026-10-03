“A pelo d’acqua”, il noir di Fabrizio Nava approda a Fiumicino

Presentato in aula consiliare il romanzo ambientato sul litorale romano, tra memoria, tensioni del passato e identità territoriale

di Fernanda De Nitto

L’aula consiliare del Comune di Fiumicino, dopo la pausa estiva, è tornata ad ospitare eventi culturali e presentazioni di libri. In questo caso è stato il volume “A pelo d’acqua”, dello scrittore Fabrizio Nava, ad essere raccontato al pubblico presente.

Il Sindaco Mario Baccini ha salutato e ringraziato l’autore per aver scelto Fiumicino come luogo della presentazione e per aver inserito proprio la località nel suo racconto, insieme con Santa Marinella e Santa Severa. Presente all’evento anche la consigliera comunale Patrizia Fata.

Infatti, con “A pelo d’acqua”, libro pubblicato dal Gruppo Editoriale WritersEditor, per la collana “Voci del Lazio”, Fabrizio Nava costruisce un romanzo che unisce introspezione, tensione narrativa e identità territoriale, muovendosi tra le atmosfere del noir mediterraneo e il racconto umano di chi cerca di fare pace con il proprio passato.

Ad intervistare l’autore il dott. Oreste Masilli, che insieme a Mauro Masilli, hanno curato l’organizzazione della presentazione in aula consiliare, la quale è stata patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Il romanzo, ambientato sul litorale romano, racconta di un fantomatico maresciallo dei Carabinieri, dal nome di Gianluca Onofri, che ritorna nei luoghi della propria giovinezza in un confronto complesso con il tempo trascorso, le scelte fatte e con un pesante carico di tensioni sotterranee.

Uno degli elementi più interessanti dell’opera è proprio il contrasto continuo tra la bellezza luminosa del mare e la tensione crescente che si sviluppa nella trama. Passeggiate sul lungomare e stabilimenti balneari convivono con le ombre più profonde dei protagonisti, tra storie di radicalizzazione, terrorismo internazionale ed identità perdute.

L’autore costruisce una narrazione scorrevole ma stratificata, capace di alternare dialoghi realistici, introspezione e momenti di forte narrativa. Il risultato è un’opera che riesce ad essere insieme romanzo psicologico, noir contemporaneo e racconto territoriale.

“Sinceramente ho conosciuto Fiumicino soltanto nel periodo successivo al Covid, mentre in passato credevo che il nome fosse solo riconducibile alla presenza dello scalo internazionale. Data la mia intenzione di prendere la patente nautica ho, invece, avuto l’opportunità di scoprire questa meravigliosa cittadina, con una sua vita ed una sua peculiarità, che ho voluto assolutamente raccontare nel libro” ha affermato Fabrizio Nava, autore del volume, funzionario della carriera diplomatica presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Attualmente lavora nella Direzione Generale per la crescita e l’internazionalizzazione del Ministero.

“Ringrazio il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, e l’amministrazione per la concessione del patrocinio e dell’aula consiliare per l’evento di presentazione del nuovo volume di Fabrizio Nava” ha dichiarato l’organizzatore e coordinatore dell’evento Mauro Masilli