A Fregene il surf diventa inclusivo: giornate di surf therapy per bambini e ragazzi con disabilità

Al via “Un mare di sport e inclusione”, il progetto promosso dalla FISSW con il supporto di Aeroporti di Roma. Tre appuntamenti a ottobre per valorizzare il mare come spazio di benessere, relazione e partecipazione

Il mare come luogo di sport, ma anche come spazio di inclusione, crescita e benessere. Parte da Fregene “Surf e Sup inclusivo – Un mare di sport e inclusione”, il progetto promosso dalla Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard (FISSW) con il supporto di Aeroporti di Roma, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità fisiche e cognitive.

Nel corso del mese di ottobre la spiaggia di Fregene ospiterà tre giornate di surf therapy, con attività in acqua condotte da istruttori federali FISSW e terapisti specializzati. Le sessioni saranno organizzate con tavole e attrezzature adattate, in condizioni di sicurezza e con percorsi pensati per favorire il benessere psicofisico, la fiducia in sé stessi, l’autostima e la relazione con gli altri e con l’ambiente marino.

L’obiettivo dell’iniziativa è trasformare il litorale romano in un vero e proprio spazio aperto di inclusione, mostrando come discipline come il surf e il Sup possano essere accessibili anche a persone con differenti abilità.

Un ruolo centrale sarà svolto dalla rete sportiva e associativa del territorio. Il progetto coinvolgerà infatti tre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FISSW e attive a Fregene: ASD Sogno del Surf, ASD Sogno del Mare e ASD Pointbreak, insieme ad altre realtà sportive e inclusive locali.

“Con questo progetto vogliamo dimostrare che il surf e il Sup sono sport davvero per tutti – sottolinea Claudio Ponzani, presidente FISSW – Il mare è un ambiente inclusivo per definizione, che non pone barriere. La surf therapy è uno strumento riconosciuto per migliorare in generale la salute psicofisica e, nello specifico, l’equilibrio, la coordinazione e soprattutto la percezione di sé”.

A sottolineare il valore territoriale e sociale dell’iniziativa è anche Giovanna De Cesare, Head of Corporate and Internal Communication, Events, Partnership & CSR di Aeroporti di Roma. “Essere parte attiva della comunità in cui operiamo rappresenta per noi un impegno concreto. Sostenere ‘Un mare di sport e inclusione’ significa contribuire alla valorizzazione del territorio e promuovere un modello di accoglienza fondato sul benessere, sulla partecipazione e sull’inclusione delle nuove generazioni”.

Il primo appuntamento è in programma domenica 4 ottobre presso ASD Sogno del Surf. Le attività proseguiranno il 17 ottobre con ASD Sogno del Mare e si concluderanno il 24 ottobre con ASD Pointbreak.

Il progetto rientra nella più ampia strategia portata avanti da FISSW e Aeroporti di Roma per promuovere lo sport come strumento di sostenibilità sociale e, allo stesso tempo, valorizzare il litorale laziale e le sue realtà associative.

Gli appuntamenti si terranno dunque il 4, 17 e 24 ottobre 2026 a Fregene.