A Fiumicino test rapidi gratuiti per HIV e sifilide in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS

Martedì 1° dicembre, al Poliambulatorio di Coni Zugna, la ASL Roma 3 promuove una mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute sessuale

di Dario Nottola

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS (World AIDS Day), martedì 1 dicembre, presso il Poliambulatorio di Coni Zugna a Fiumicino, si svolgerà un’attività organizzata dalla ASL Roma 3 e dedicata alla prevenzione, all’informazione e alla promozione dell’accesso ai servizi di diagnosi e cura delle infezioni sessualmente trasmesse (IST).

Dalle ore 8 alle ore 13, il personale del Centro Test e Counseling (CTC) di Ostia Antica sarà presente con una postazione informativa nell’area di maggiore affluenza del Poliambulatorio e con un ambulatorio dedicato all’esecuzione dei test rapidi.

Nel corso della mattinata saranno offerti gratuitamente: counseling e informazioni su HIV e infezioni sessualmente trasmesse; test rapidi per HIV e sifilide; informazioni sul percorso di presa in carico e assistenza presso la sede del Centro Test e Counseling di Ostia Antica di via dei Romagnoli 781.

“L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il Percorso integrato di cura per le infezioni sessualmente trasmesse, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui temi della salute sessuale e facilitare l’accesso ai servizi di prevenzione, diagnosi e presa in carico” spiega Francesca Leone, Responsabile Infermieristico del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3.

“E’ un evento che ci permette di rafforzare la promozione della cultura della prevenzione e sottolineare l’importanza della diagnosi precoce, dell’informazione corretta e dell’accesso tempestivo ai servizi sanitari. La prevenzione passa dall’informazione, dalla consapevolezza e dalla possibilità di accedere a servizi di salute vicini alle persone”, sottolinea il dott. Aldo Benevelli, Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 3.